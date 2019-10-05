Son Dakika Haberleri: Mısır tarlalarında hasat başladı
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Mısır tarlalarında hasat başladı

35 dakika önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çoğunlukla hayvanların yem ihtiyacını karşılayan mısırların hasadı başladı.

Mısır tarlalarında hasat başladı, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde çoğunlukla hayvanların yem ihtiyacını karşılayan mısırların hasadı başladı.


İlçenin Turnalık Yaylası'ndaki çiftçiler hayvanlarına yemlik için ekimini yaptığı mısırları hasat ediyor. Yayla sakinlerinden Serdar Şimşek, geçen yıllara kıyasla bu yıl mısırların oldukça verimli olduğunu söyledi.


Yüksek verim ve kalitenin yüzlerini güldürdüğünü ifade eden Şimşek, "Bu yıl havalar mısırlar için çok iyi gitti. Bol yağışlar mısırların kalitesini artırdı. Şimdi bizlerde kışın hayvanlarımızın yem ihtiyacını karşılayacak mısırlarımızı hasat ediyoruz" dedi. - ORDU

Serdar Şimşek, Kabadüz, Ordu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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