Mısır tarlasına ekili 10 bin 360 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

IĞDIR'da, mısır tarlasına ekilen 10 bin 360 kök Hint keneviri, jandarma tarafından bulunup, imha edildi.

Mısır tarlasına ekili 10 bin 360 kök Hint keneviri ele geçirildi

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