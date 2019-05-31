Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasına Hint keneviri ekmiş
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Mısır tarlasına Hint keneviri ekmiş

2 saat önce

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, mısır tarlasına arasına 8 bin 405 kök Hint keneviri ektiği tespit edilen T.E., gözaltına alındı.

Mısır tarlasına Hint keneviri ekmiş, System.String[]
ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde, mısır tarlasına arasına 8 bin 405 kök Hint keneviri ektiği tespit edilen T.E., gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince toplanan Hint keneviri kökleri, imha edildi.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı'na bağlı Kalkanlı Mahallesi'nde, L.T.'ye ait mısır tarlasına, T.E.'nin Hint keneviri ektiğini belirledi. Savcılık talimatıyla tarlada drone kullanılarak, yapılan incelemede, 8 bin 405 kök Hint keneviri ele geçirildi. T.E., gözaltına alınırken, ele geçirilen Hint keneviri kökleri ise imha edildi.


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:19 Kaynak: DHA
Jandarma, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel
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