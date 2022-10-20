Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı - Son Dakika
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Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı

20.10.2022 20:03

Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı Tarladaki kartalı akbaşlar buldu Eskişehir'de mısır tarlasına inen bir kartalın akbaş cinsi köpeklerle karşılaşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı

Tarladaki kartalı akbaşlar buldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de mısır tarlasına inen bir kartalın akbaş cinsi köpeklerle karşılaşma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir'in Karagözler Mahallesi'nde yaşayan Serkan Berber, akbaş cinsi köpekleriyle geziye çıktığı anlarda ilginç bir manzarayla karşılaştı. Akbaşlar, etrafı incelerken mısır tarlasına inen bir kartal buldu. Yaralı olduğu düşünülen kartalı koklamaya başlayan akbaşlar, Berber'in engellemesiyle kartala çok fazla yaklaşamadı. Durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğüne bildiren Berber, yaşanan anları ise cep telefonuyla kaydetti. Bir süre kartalın başında bekleyen Berber, köpeklerin kartalı rahatsız etmemesi için yoluna devam ederek, DKMP Eskişehir ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen ekipler, Berber ile birlikte mısır tarlasına döndükleri zaman kartalı bulamadı. Yapılan incelemelerde kartalın kendi imkanlarıyla tarladan kaçtığı değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Mısır, Güncel, Son Dakika

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