Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasına kurumaya bırakılmış kenevir ve kubar maddeleri drone ile tespit edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mısır tarlasına kurumaya bırakılmış kenevir ve kubar maddeleri drone ile tespit edildi

16 dakika önce

Drone ile havadan kontrol yapan jandarma, mısır tarlasında kurutulmaya bırakılmış vaziyette 21 bin 957 kök kenevir ile 3 bin 806 gram kubar esrar maddesi bulunduğunu tespit etti.

Mısır tarlasına kurumaya bırakılmış kenevir ve kubar maddeleri drone ile tespit edildi, System.String[]
Drone ile havadan kontrol yapan jandarma, mısır tarlasında kurutulmaya bırakılmış vaziyette 21 bin 957 kök kenevir ile 3 bin 806 gram kubar esrar maddesi bulunduğunu tespit etti. Kenevir maddesine el koyan jandarma ekipleri, kenevir maddelerini imha etti.

Olay, Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canbalı Mahallesi Parçaboyu mevkinde drone ile havadan kontrol yapan jandarma ekipleri, B.U. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen mısır ekili tarlada, kurumaya bırakılmış vaziyette 3 bin 806 gram kubat esrar ile 21 bin 957 kök kenevir bitkisi bulunduğunu tespit etti. Mısır tarlasına girerek uyuşturucu maddeleri toplayan ekipler, kubar maddesine el koyarken, kenevir bitkisi de imha edildi. Uyuşturucu maddelerin kurutulmaya bırakıldığı mısır tarlası sahibi B.U.'yu yakalamak için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - BURSA
Jandarma, Kenevir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uçaktan atıldığı tahmin edilen buz kütlesi evin çatısını delerek odanın içine düştü Acılı çıkan tarhanaya 100 bin liralık dava! Nijerya'da fidye vakaları bitmiyor: 72 kişi öldürüldü, 14'ü Türk 32 kişi kaçırıldı Zonguldak'ta ayının saldırdığı bir kişi öldü, bir kişi canını zor kurtardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 09:30:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasına kurumaya bırakılmış kenevir ve kubar maddeleri drone ile tespit edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]