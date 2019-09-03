Mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Bayındır ilçesinde mısır tarlasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 150 kubar esrar ile 130 kök esrar bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilova Mahallesi'ndeki mısır ekili bir arazide uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 1 kilo 150 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar ile 130 kök esrar bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.K, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.