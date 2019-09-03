Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu
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Mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu

3 saat önce

İzmir'in Bayındır ilçesinde mısır tarlasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 150 kubar esrar ile 130 kök esrar bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Mısır tarlasına uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İzmir'in Bayındır ilçesinde mısır tarlasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 150 kubar esrar ile 130 kök esrar bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilova Mahallesi'ndeki mısır ekili bir arazide uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 1 kilo 150 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar ile 130 kök esrar bitkisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.K, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Bayındır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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