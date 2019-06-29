Mısır tarlasında 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
37 dakika önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir tarlada mısırların arasına dikilen 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:50 Kaynak: İHA
'ın Çaycuma
ilçesinde bir tarlada mısırların arasına dikilen 22 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı olan Yeniyurt
Mahallesi'nde tarlaya dikilen mısırların arasına kaçak Hint keneviri ekimi yapıldı. Şikayet üzerine İl Jandarma
Komutanlığı tarafından yapılan operasyon sonucu yaklaşık 22 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Havadan görüntülenen kenevirler İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında söküm işlemine başlandı. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK
Acılı anneden 2 yıl önce kaybolan kızı için yürek yakan sözler: Kızımın cenazesini istiyorum
2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi
Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti!
Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan çıktı