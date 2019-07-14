Mısır tarlasında 390 kök Hint keneviri ele geçirildi
1 saat önce
Niğde'de jandarma ekipleri mısır tarlasına ekilmiş 390 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
'de jandarma ekipleri mısır tarlasına ekilmiş 390 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Edikli
beldesi Mavruş mevkisinde I.D.'nin, mısır tarlasında Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği yönünde istihbarat aldı. Ekipler, I.D.'nin mısır tarlasına operasyon düzenledi. Operasyonda, mısırlar arasında 390 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, I.D. gözaltına alındı. - NİĞDE
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