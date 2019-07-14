Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasında 390 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Mısır tarlasında 390 kök Hint keneviri ele geçirildi

1 saat önce

Niğde'de jandarma ekipleri mısır tarlasına ekilmiş 390 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Mısır tarlasında 390 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Niğde'de jandarma ekipleri mısır tarlasına ekilmiş 390 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Edikli beldesi Mavruş mevkisinde I.D.'nin, mısır tarlasında Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği yönünde istihbarat aldı. Ekipler, I.D.'nin mısır tarlasına operasyon düzenledi. Operasyonda, mısırlar arasında 390 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, I.D. gözaltına alındı. - NİĞDE
Jandarma, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
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