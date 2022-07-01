Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi

01.07.2022 10:36
Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mısır tarlasına ekili 49 kök kenevir ile bir ev ve eklentilerinde 120 gram kubar esrar ele geçirildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mısır tarlasına ekili 49 kök kenevir ile bir ev ve eklentilerinde 120 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçaabat ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde Ö.Y, M.Y, O.Y. ve B.K. isimli şahısların ev ve eklentileri ile bahçelerine eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda boyları 2 metre civarında olan 49 kök kenevir bitkisi ile 120 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin adli işlemleri sürerken, jandarma operasyona ait görüntüleri paylaştı. - TRABZON

YORUMLAR
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Kenevir ekimi yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı Kenevir ekimi yapan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
Kaynak: İHA

Akçaabat, Trabzon, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır tarlasında 49 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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