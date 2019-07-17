Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasında 59 kök kenevir ele geçirildi
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Mısır tarlasında 59 kök kenevir ele geçirildi

5 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mısır tarlasının içerisine dikili halde 59 kök kenevir ele geçirildi.

Mısır tarlasında 59 kök kenevir ele geçirildi, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mısır tarlasının içerisine dikili halde 59 kök kenevir ele geçirildi. Olayda bir şüpheli gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan müşterek çalışma sonucu Ballıca köyünde bir mısır tarlasında yapılan aramada 59 Kök kenevir bitkisi ele geçirilirken bazı kenevir bitkilerinin sökülerek kurutmaya bırakıldığı tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli K. Y.'nin evinde yapılan aramada ise kenevir tohumu ele geçirildi. Şahıs işlemleri için Beyköy Jandarma Karakoluna götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından ise adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE
Jandarma, Kenevir, Düzce, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:42 Kaynak: İHA
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