Mısır tarlasında 59 kök kenevir ele geçirildi
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mısır tarlasının içerisine dikili halde 59 kök kenevir ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:42 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de Jandarma
ekipleri tarafından yapılan operasyonda mısır tarlasının içerisine dikili halde 59 kök kenevir ele geçirildi. Olayda bir şüpheli gözaltına alındı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan müşterek çalışma sonucu Ballıca
köyünde bir mısır tarlasında yapılan aramada 59 Kök kenevir bitkisi ele geçirilirken bazı kenevir bitkilerinin sökülerek kurutmaya bırakıldığı tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli K. Y.'nin evinde yapılan aramada ise kenevir tohumu ele geçirildi. Şahıs işlemleri için Beyköy
Jandarma Karakoluna götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından ise adli makamlara sevk edilecek. - DÜZCE
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