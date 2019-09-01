Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasında baygın halde bulunan emircan, kurtarılamadı
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Mısır tarlasında baygın halde bulunan emircan, kurtarılamadı

42 dakika önce

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, ailesi tarafından mısır tarlasında baygın halde bulunan Emircan Atay (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mısır tarlasında baygın halde bulunan emircan, kurtarılamadı, System.String[]
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, ailesi tarafından mısır tarlasında baygın halde bulunan Emircan Atay (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde, Vezirköprü ilçesine 29 kilometre uzaklıktaki Öğürlü Mahallesi'nde meydana geldi. Emircan Atay, ailesi tarafından mısır tarlasında baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emircan, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emircan Atay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Emircan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatılırken, acı haberi alan ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Emircan Atay'ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.


Vezirköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:55 Kaynak: DHA
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