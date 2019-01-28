Mısır Tarlasında Cephanelik Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında yapılan aramada 2 sırt çantasında bomba yapımında kullanılacak çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında yapılan aramada 2 sırt çantasında bomba yapımında kullanılacak çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Mardin valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen patlayıcı maddelerin kontrollü olarak imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Kızıltepe ilçesi kırsal Hanyeri Mahallesi'nde yapılan aramalar sonucunda mısır tarlası içerisine saklanmış vaziyette BTÖ mensuplarına ait 2 adet sırt çantası içerisinde; 21.2 kilogram plastik patlayıcı, 9 adet elektrikli fünye, 10 metre infilaklı fitil, 4 adet zaman ayarlı elektronik devre kartı ve 4 adet 9 voltluk pil ve parça etkisi yapmak amacıyla çok sayıda demir bilye ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi. - MARDİN

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