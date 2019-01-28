Son Dakika Haberleri: Mısır Tarlasında Cephanelik Ele Geçirildi

Mısır Tarlasında Cephanelik Ele Geçirildi

6 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında yapılan aramada 2 sırt çantasında bomba yapımında kullanılacak çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mısır Tarlasında Cephanelik Ele Geçirildi, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında yapılan aramada 2 sırt çantasında bomba yapımında kullanılacak çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mardin valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen patlayıcı maddelerin kontrollü olarak imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Kızıltepe ilçesi kırsal Hanyeri Mahallesi'nde yapılan aramalar sonucunda mısır tarlası içerisine saklanmış vaziyette BTÖ mensuplarına ait 2 adet sırt çantası içerisinde; 21.2 kilogram plastik patlayıcı, 9 adet elektrikli fünye, 10 metre infilaklı fitil, 4 adet zaman ayarlı elektronik devre kartı ve 4 adet 9 voltluk pil ve parça etkisi yapmak amacıyla çok sayıda demir bilye ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evi 7 Defa Saldırıya Uğrayan Kadın Konuştu: Öldürecek Bizi, Korkuyorum! 1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı

Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti 68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:17:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır Tarlasında Cephanelik Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]