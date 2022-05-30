Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

30.05.2022 15:20

Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu Adana'da mısır tarlasında kimliği belirsiz çıplak erkek cesedi bulundu.

Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

ADANA - Adana'da mısır tarlasında kimliği belirsiz çıplak erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde bulunan mısır tarlasında çalışan işçiler kötü kokudan rahatsız oldu. Kokunun kaynağını aramaya başlayan işçiler, tarlada bulunan ağacın altında çıplak bir erkek cesedine rastladı.

İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 3-4 günlük olduğunu belirledi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için cesedin bulunduğu bölgeden yaklaşık 200 metre uzaklığa şerit çekmesi dikkat çekti.

Şahsın kimliğinin ve nasıl öldüğünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu
Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
ADANA'DA MISIR TARLASINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU ADANA'DA MISIR TARLASINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu Seyhan ilçesinde erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
17:11 Yükselen konut fiyatlarına yeni önlem! Hazine arazileri ağustosta satışa çıkartılıyor!
17:08 Türkiye'de 2023'ten önce yapılacak tek seçim! Dodurga'da başkanlık yarışı heyecan yarattı
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 18:06:50. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement