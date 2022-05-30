Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

ADANA - Adana'da mısır tarlasında kimliği belirsiz çıplak erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde bulunan mısır tarlasında çalışan işçiler kötü kokudan rahatsız oldu. Kokunun kaynağını aramaya başlayan işçiler, tarlada bulunan ağacın altında çıplak bir erkek cesedine rastladı.

İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 3-4 günlük olduğunu belirledi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için cesedin bulunduğu bölgeden yaklaşık 200 metre uzaklığa şerit çekmesi dikkat çekti.

Şahsın kimliğinin ve nasıl öldüğünün belirlenmesi için inceleme başlatıldı.