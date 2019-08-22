Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

45 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda mısır tarlasında 70 kök Hint keneviri ile 7 kilo 751 Gram esrar ele geçirildi.

Mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda mısır tarlasında 70 kök Hint keneviri ile 7 kilo 751 Gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan birisi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.


Seydikemer ilçesinin Yayla Patlangıç Mahallesi'nde yaşayan M.P'nin mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarı çalışma sonrasında ekipler operasyon gerçekleştirdi.


Operasyonda M.P'nin mısırların arasına ekilmiş 70 kök Hint keneviri, tarla içinde kesilerek kurutulmaya bırakılmış bin 400 gram esrar, evin yanında odunların içine gizlenmiş 151 gram esrar ile hassas terazi, M.P. ile Babası R.P. ortak ahır olarak kullanımda bulunan kısımda


Yine M.P. ile Babası R.P. ortak ahır olarak kullanımda bulunan kısımda bidon içerisinde 6 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan M.P. ile babası R.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlılarda, M.P. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Babası R.P ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı İzmir'in ardından Balıkesir ve Muğla da alev alev yanıyor Silahlı arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:38:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]