Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirmişler
Son Dakika Güncel Haber

Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirmişler

1 saat önce

TOKAT'ta, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, mısır tarlasında yetiştirilen 1577 kök Hint keneviri tespit edildi.

Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirmişler, System.String[]
TOKAT'ta, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, mısır tarlasında yetiştirilen 1577 kök Hint keneviri tespit edildi. Hint kenevirleri,  Zile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edildi.
Zile'de, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Alıçözü köyünde yaşayan 4 kişinin mısır tarlasında yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Tarladaki 500 metrekarelik alanda, 1577 kök Hint keneviri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 9 haşhaş bitkisi, ruhsatsız tabanca ve 174 mermi, ruhsatsız 5 av tüfeği ve 20 litre kaçak rakı ele geçirildi. Hint kenevirleri, Zile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edildi.
Şüphelilerden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:41 Kaynak: DHA
Jandarma, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üreticinin tarlada 1,75 TL'den satamadığı vişne İstanbul'da 10 TL'den satılıyor Diyarbakır'da dev operasyon! 5 milyon 430 bin kök Hint keneviri ele geçirildi 10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:59:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirmişler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]