Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasında saklanan 50 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR
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Mısır tarlasında saklanan 50 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR

46 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 50 düzensiz göçmen, gizlendikleri mısır tarlasında jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 50 düzensiz göçmen, gizlendikleri mısır tarlasında jandarma tarafından yakalandı.

Ayvalık Jandarma Komutanlığına, ilçeye bağlı Altınova Mahallesi ile İzmir'in Dikili ilçesi sınırında Madra Çayı'nın denize dökülen deltasında bir grup yabancı uyruklunun Midilli'ye gitmek için hazırlık yaptığı ihbar edildi.

Bunun üzerine, İskele Sahil Jandarma Karakolu ile Dikili Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.

Mısır tarlasında gizlenen, aralarında kadınlar ile çocukların da olduğu Suriye uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalanarak Dikili Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Mısır tarlasında saklanan 50 düzensiz göçmen yakalandı - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Dikili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:00 Kaynak: AA
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