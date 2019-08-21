Mısır tarlasında uyuşturucu operasyonu
54 dakika önce
Torbalı ilçesindeki bir mısır tarlasına düzenlenen operasyonda, yoğurt kabına gizlenmiş 117 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli iki kişi tutuklandı.
Torbalı Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:46 Kaynak: AA
ilçesindeki bir mısır tarlasına düzenlenen operasyonda, yoğurt kabına gizlenmiş 117 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli iki kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Muratbey
Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında uyuşturucu madde satıldığını bilgisine ulaştı. Ekiplerce tarlaya düzenlenen operasyonda, İ.K ve M. K, gözaltına alındı.
Polislerin tarlada yaptığı aramada yoğurt kabı içerisine gizlenmiş fişekler halinde satışa hazır, toplamda 117 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 395 lira ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kendine hamile süsü veren kadının üzerinden 1,5 kilo uyuşturucu çıktı Jandarma Genel Komutanı Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi Kadıköy'deki kayyum protestosunda esnafı bıçaklayan zanlı HDP binasında yakalandı Ataşehir'de su baskınında can pazarı