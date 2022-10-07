Mısır tarlasında yetiştirdikleri kenevirle esrar üretip ticaretini yaptılar

AKSARAY Aksaray'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, mısır koçanları arasında gizlenmiş 483 kök kenevir bitkisi, tarla sahibinin evinde yapılan aramada ise 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalarda Eskil ilçesinde bulunan bir mısır tarlasında kenevir bitkisi yetiştirilerek kubar esrar üretimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri tarafından yapılan çalışmada tarla ve tarlada ekim yapan Abdullah G. (52), Dursun Y. ve Tahir Y. isimli şahısları takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 1 hafta boyunca hem teknik hem de fiziksel olarak takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Komandolarla birlikte mısır tarlasına gerçekleştirilen operasyonda mısır tarlası görünümlü ancak mısır koçanlarının arasına gizlenerek ekilip yetiştirilmiş 483 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Takibe alınan 3 şahsın evine de operasyon yapan jandarma ekipleri, yaptığı aramada 10 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet kurusıkı tabanca fişeği elde edildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.