Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu - Son Dakika

Mazıdağı'ndaki kırsal alanda bulunan mısır tarlasından korkunç bir olay yaşandı. Tarlada yürüyen çobanlar, 16 haftalık kordon bağı üzerinde cenin buldu. Hemen polise haber verildi, ekipler şimdi her yerde cenini oraya atan kişi veya kişileri arıyor.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kırsal Evciler Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında öğle saatlerinde çobanlar tarafından cenin bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan sağlık ekipleri, 16 haftalık olduğu değerlendirilen cenini ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ÇOBANLARIN İFADESİ ALINACAK

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çobanlar ve çevredekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri şimdi her yerde cenini tarlaya atan kişi veya kişileri arıyor.