Mısır tarlasındaki kenevirleri drone yakaladı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Mısır tarlasına drone ile yapılan operasyonda tarlaya ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:17 Kaynak: İHA
'ın Elbistan
ilçesinde Mısır tarlasına drone ile yapılan operasyonda tarlaya ekili 114 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Elbistan İlçesi Izgın
Mahallesinde Jandarma
ekipleri tarafından drone ile yapılan operasyonda 10 hektarlık Mısır mahsulü ekili tarlada ekili vaziyette, boyları yaklaşık 30-40 cm uzunluğunda bakımları yapılmış olan 114 kök keneviri bitkisi ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak T.T (37) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
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