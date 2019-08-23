Son Dakika Haberleri: Mısır tarlasından Hint keneviri çıktı
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Mısır tarlasından Hint keneviri çıktı

1 saat önce

SAMSUN'da yapılan operasyonda bir kısmı mısır tarlası içinde bulunan toplam 250 kök Hint kenevir ve kurutulmaya bırakılmış 16 kilo esrar maddesine el konuldu.

Mısır tarlasından Hint keneviri çıktı, System.String[]

SAMSUN'da yapılan operasyonda bir kısmı mısır tarlası içinde bulunan toplam 250 kök Hint kenevir ve kurutulmaya bırakılmış 16 kilo esrar maddesine el konuldu.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, Salıpazarı İlçesi'nde yapılan istihbari çalışma sonucunda operasyon düzenlendi. Ayrı noktalarda yapılan aramalarda bir kısmı mısır tarlası içinde olmak üzere toplam 250 kök Hint kenevir ve kurutulmaya bırakılmış 16 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kenevir, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
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