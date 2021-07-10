Mısır tarlasının ortasına ekilmiş kenevirler jandarmanın gözünden kaçmadı - Son Dakika

Rize'de gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda mısır bahçesini ortasına ekilmiş kenevir tarlası jandarmanın gözünden kaçmadı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İyidere İlçesi Sarayköy Mahallesi'nde M.Y. isimli şahsın evine ve eklentilerine baskın düzenlendi. Aramalarda jandarmanın dikkati sayesinde bahçeye ekilmiş mısırların arasında kenevir olduğu fark edildi. Mısır bitkisinin uzunluğundan faydalanılmak istense de yapılan çalışmalarda bahçe içerisinden 232 kenevir bitkisi ele geçirilirken, evde ise 3 adet av tüfeği ve esrar maddesi ele geçirildi. M.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - RİZE