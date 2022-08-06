UKRAYNA'DAN ÇIKAN 3 GEMİDEN İLKİ İSTANBUL AÇIKLARINA ULAŞTI -1

İSTANBUL DHA - MISIR taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı 3 gemiden ilki İstanbul açıklarına ulaştı.

3 gemi dün sabah saatlerinde Ukrayna limanlarından hareket etmişti. Gemilerden ilki olan Navıstar öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarına ulaştı. İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi, Odessa Limanı'ndan hareket etmişti. Diğer iki geminin ise bir kaç saat içinde İstanbul açıklarına ulaşması bekleniyor.

O gemilerden biri 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen. Rojen adlı gemi, İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Üçüncü gemi ise Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı Polarnet.

Polarnet ise denetimin ardından Karasu'ya gidecek. Gemi 12 bin ton mısır taşıyor.