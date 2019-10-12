Son Dakika Haberleri: Mısır televizyonu, Katar temsilcisi konuşurken canlı yayını kesti
Son Dakika Güncel Mısır televizyonu, Katar temsilcisi konuşurken canlı yayını kesti

Mısır televizyonu, Katar temsilcisi konuşurken canlı yayını kesti

1 saat önce

Mısır Devlet Televizyonu, Arap Birliği'nin, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde düzenlediği toplantının canlı yayınını, Katar temsilcisi konuşmaya başladığı sırada kesti.

Mısır televizyonu, Katar temsilcisi konuşurken canlı yayını kesti, System.String[]

Mısır Devlet Televizyonu, Arap Birliği'nin, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde düzenlediği toplantının canlı yayınını, Katar temsilcisi konuşmaya başladığı sırada kesti.

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Mısır'ın çağrısıyla düzenlenen toplantıya canlı yayın kesintisi damgasını vurdu.

Mısır Devlet Televizyonu, Irak, Mısır ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarının konuşmasını canlı verirken konuşma sırası Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi İbrahim es-Sehlavi'ye geldiği sırada canlı yayını kesti.

Kesintinin sebebine ilişkin açıklama yapılmazken spiker, "Sevgili seyirciler, toplantının bu bölümünü izlediniz." anonsu yaptı.

Canlı yayın, Katar temsilcisinin ardından Sudan ve Somali temsilcilerinin konuşması sırasında yeniden başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid Muhammed el-Atiyye ile önceki gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuştu.

Milli Savunma Bakanlığından, Atiyye'nin, Barış Pınarı Harekatı'na desteğini ilettiği bildirilmişti.

Barış Pınarı Harekatı, Arap Birliği, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:00 Kaynak: AA
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