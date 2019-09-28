Son Dakika Haberleri: - Mısır Topraklarından İsrail'e Havan Topu Saldırısı
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- Mısır Topraklarından İsrail'e Havan Topu Saldırısı

1 saat önce

- Mısır topraklarından İsrail'e havan topu saldırısıTEL AVİV - Mısır topraklarından İsrail'e havan topuyla saldırı düzenlendi.

- Mısır topraklarından İsrail'e havan topu saldırısı

TEL AVİV - Mısır topraklarından İsrail'e havan topuyla saldırı düzenlendi.

Mısır topraklarından İsrail'in Mısır sınırındaki Netzarim yerleşimine havan topuyla saldırı düzenlendiği açıklandı. İsrail'e düşen havan topları nedeniyle yaralananların olmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İsrail yetkilileri saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

- Mısır Topraklarından İsrail'e Havan Topu Saldırısı

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
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