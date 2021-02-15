Mısır, Trablus büyükelçiliğini yeniden açacak - Son Dakika

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, başkent Trablus'ta büyükelçiliği yeniden açmak için Mısır'dan üst düzey bir diplomatik heyetin geleceğini duyurdu.

Kablavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'dan diplomat ve güvenlik personelinden oluşan bir heyetin birkaç günlüğüne Trablus'a resmi ziyarette bulunacağını söyledi.

Heyetin birkaç saate Trablus'a ulaşacağını dile getiren Kablavi, pazartesi günü de heyetin Trablus'ta Mısır büyükelçiliğini yeniden açacağını ifade etti.

Bu ziyaret, 2014'ten bu yana 27 Aralık 2020'de Mısır'dan Trablus'a yapılan ziyaretin ardından ikinci ziyaret olarak kayıtlara geçecek.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale, 9 Şubat'ta Kahire'ye düzenlediği resmi ziyaret kapsamında, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüşmesinde, Mısır'ın yakında Trablus'ta büyükelçiliğini yeniden açacağını bildirmişti.

Ocak 2014'te Trablus'taki kültür ateşesi ve kültür merkezindeki bazı memurların kaçırılması üzerine Mısır, aralarında büyükelçinin de olduğu tüm diplomatları Libya'dan çekme kararı almıştı.