Mısır, Tunus ve Gazze'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı Mısır'da 5 bin 627'ye, Tunus'ta 107'ye, Gazze'de 13'e yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 20 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 148 kişinin enfekte olduğu, 788 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının, 5 bin 627'ye, vakaların 100 bin 856'ya, iyileşenlerin de 83 bin 261'e çıktığı aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 376 kişinin enfekte olduğu, 35 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 107'ye, vakaların 6 bin 635'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının 1991'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ise son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 88 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Salgının başladığı mart ayından bu yana Gazze'deki toplam vaka sayısının 1719'a, can kaybının 13'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 156 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.