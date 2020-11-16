Mısır-Türk Evi Derneği kuruldu - Son Dakika

Mısır-Türk Evi Derneği kuruldu

16.11.2020 16:01

Mısır ve Türkiye arasında kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla Mısır-Türk Evi Derneği kuruldu.

Mısır ve Türkiye arasında kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla Mısır-Türk Evi Derneği kuruldu.

Tanıtım toplantısında konuşan derneğin kurucu başkanı gazeteci Metin Turan, her iki toplum arasındaki tarihsel bağlara işaret ederek ilişkilerin bin yılı aştığını dile getirdi.

Amaçlarının halk diplomasisi yoluyla iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmek olduğunu belirten Turan, "Her iki ülke arasında sorunların çözümüne katkı sağlamak, Türk-Mısır ilişkilerini yakınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Türkiye'de 30 binden fazla Mısırlının yaşadığını belirten Turan, derneğin her iki toplumun da faydası için çalışacağını aktardı.

Derneğin kuruluş amaçlarına da değinen Turan, şunları kaydetti:

"Mısır-Türk Evi Derneği, Mısır ve Türk toplumu içerisindeki toplumsal değerleri, Türk ve Arap insani meselelerini desteklemek için bir kamuoyu oluşturmak ve çeşitli eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle halklar arasındaki işbirliğini belgelemek için çalışan bir Türk derneğidir. Türkiye'deki resmi makamların çalışmalarını desteklemeye, Türk ve Mısır kültürüne ilgi duyanları bir araya getirmeye ve iki halkı algı savaşı çerçevesinde eğitmeye çalışıyoruz."

Dernek başkan yardımcısı Ahmet Şarkavi Türkoğlu ise Türkiye'de yaşayan Mısırlıların durumuna değinerek, "Türkiye'de yaşayan bütün Mısırlıların Türklere borçludur. 7 yıldır buradayız ve Türklere minnettarız. Birçok dernek var ama biz somut adımlar atmak istiyoruz. Aramızda aydınlar, gazeteciler, sinema oyuncuları ve sanatçılar var. Hem kültür-sanat hem de diğer alanlarda iki ülkeyi yakınlaştırmak, sorunları ortadan kaldırmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkoğlu, daha sonra derneğin kuruluş bildirisini okudu.

Programa, Türk ve Mısırlı gazeteciler, aydınlar, sanatçılar ve davetliler katıldı.

Mısır-Türk Evi Derneği kuruldu
Mısır-Türk Evi Derneği kuruldu
Mısır-Türk Evi Derneği kuruldu
Mısır-Türk Evi Derneği kuruldu

Metin Turan, Türkiye, toplum, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır-Türk Evi Derneği kuruldu - Son Dakika


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