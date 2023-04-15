Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı - Son Dakika
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Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı

15.04.2023 22:19
Mısır, Türk vatandaşlarına kapıda vize alma uygulaması başlattı

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.

Mısır'ın ülkeyi ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başlattığı duyuruldu.
Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Büyükelçi Şen yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Şen, paylaşımında konuya ilişkin detaylara yer vermezken, Mısır'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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