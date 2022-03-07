Mısır Ukrayna'daki 174 vatandaşını daha tahliye etti - Son Dakika

Ukrayna'dan Polonya'ya geçen 174 Mısır vatandaşı ülkelerine döndü.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Polonya'ya geçen 174 Mısır vatandaşını taşıyan uçak, Uluslararası Kahire Havalimanı'na indi.

Tahliye edilen Mısırlıların Kovid-19 muayenesi için havalimanında bir sağlık ekibi oluşturulduğu aktarıldı.

Devlete ait El-Ahram gazetesi de Ukrayna'dan gelen Mısırlıların tahliyesi için 11 Mart'a kadar günde iki uçağın sefer yapacağı bilgisini paylaştı.

Mısır Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Selahaddin Abdussadık, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki 173 öğrencinin Romanya üzerinden ülkeye getirildiğini söylemişti.

Mısır Göç Bakanı Nebile Mukarram ise daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 3 bin 964'ü öğrenci yaklaşık 6 bin Mısırlı olduğunu belirtmişti.