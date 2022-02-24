Mısır: Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz - Son Dakika
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Mısır: Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

24.02.2022 17:59
Mısır: Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini ve siyasi krizin çözümü için diyalog ve diplomatik dilin önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini ve siyasi krizin çözümü için diyalog ve diplomatik dilin önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. İki ülkede (Rusya ve Ukrayna) güvenlik ve istikrarı koruyacak, siyasi krizi sonlandıracak olan diyalog ve diplomatik yollara öncelik verilmesini vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gerilimin artmaması, insani ve ekonomik koşulların kötüleşmemesi ve bu krizin bölge ve dünya üzerindeki etkilerinin önlenmesi için diyaloğun önemine vurgu yapıldı.

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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