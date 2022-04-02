Mısır, Ukrayna'daki savaşının olumsuz etkileri konusunda Avrupa'nın desteğini istedi - Son Dakika
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Mısır, Ukrayna'daki savaşının olumsuz etkileri konusunda Avrupa'nın desteğini istedi

02.04.2022 21:09
Mısır, Ukrayna'daki savaşının olumsuz etkileri konusunda Avrupa'nın desteğini istedi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkileri konusunda Avrupa'nın desteğini istedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkileri konusunda Avrupa'nın desteğini istedi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Şukri Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki bakan, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve uluslararası ekonomiye olumsuz etkilerini ele aldı.

Mısır'ın savaşın etkileriyle başa çıkabilmek adına çeşitli adımlar attığını belirten Şukri, Avrupa Birliği dönem başkanı Fransa'nın desteğini istedi.

Şukri, "Avrupa Birliği ve uluslararası finans kuruluşlarının Mısır'a krizle mücadele çabalarına ekonomik ve siyasi destek vermesi" çağrısında bulundu.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de telefon görüşmesi yapan Şukri'nin krizin Mısır'a olumsuz ekonomik etkilerinin giderilmesi konusunda neler yapılabileceğini görüştüğü bildirildi.

Mısır Maliye Bakanlığı, 21 Mart'ta Rusya-Ukrayna savaşının ekonomiye yönelik olumsuz yansımalarını azaltmak amacıyla 130 milyar cüneyh (yaklaşık 7,2 milyar dolar) tahsis edildiğini açıklamıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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