Son Dakika Haberleri: Mısır Ulaştırma Bakanı İstifa Etti

Mısır Ulaştırma Bakanı İstifa Etti

1 saat önce

Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat, başkent Kahire'deki tren istasyonunda en az 20 kişinin öldüğü kaza ve yangının ardından istifa etti.

Mısır Ulaştırma Bakanı İstifa Etti, System.String[]
Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat, başkent Kahire'deki tren istasyonunda en az 20 kişinin öldüğü kaza ve yangının ardından istifa etti.

Mısır resmi haber ajansı MENA, Başbakan Mustafa Medbulli'nin Ulaştırma Bakanı Arafat'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Kahire'nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda bu sabah meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında Mısır devlet televizyonunun haberine göre 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Mısır Sağlık Bakanı Hale Zayid ise olay yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 43 kişinin yaralandığını söyledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tren istasyonuna hızla gelen boş bir lokomotifin rayların bitişindeki demir engellere çarpması sonucu yakıt tankının patladığı ve büyük bir alev topunun oluştuğu görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:49 Kaynak: AA

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