Mısır, ulusal insan hakları stratejisi başlattı - Son Dakika

Mısır, insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirilerinin gölgesinde ilk kez kapsamlı insan hakları ulusal strateji planını başlattı.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'de düzenlenen "Kapsamlı Ulusal İnsan Hakları Stratejisi Başlatma" konferansına katıldı.

Stratejiye ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın 2030 vizyonunu oluşturan milli kalkınma süreciyle entegre ulusal insan hakları stratejisini başlattı" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, söz konusu ulusal stratejinin, Mısır'da insan hakları alanında uzun vadeli bütüncül ilk plan olduğuna işaret edildi.

Strateji planında, hak ve özgürlüklere dair birçok konuda politikalar geliştirme çalışmalarının da yer aldığı ifade edilen açıklamaya göre, stratejinin "sivil, kültürel, ekonomik, sosyal, ve siyasal tüm hakları güçlendirmeyi ve saygı duymayı, kadın çocuk, genç ve yaşlılara ait hakları destekleyerek kökleştirmeyi amaçladığı" dile getirildi.

Özellikle, 3 Temmuz 2013'te yapılan askeri darbenin ardından ülkede yaşananlar nedeniyle, Mısır yoğun insan hakları eleştirilerine maruz kalıyor.

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 7 Eylül'de yaptığı açıklamada, Mısır'da yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin incelenmesi ve ülkedeki insan hakları durumlarının gözlenmesi amacıyla uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısında bulunmuştu.

Mısır yönetimi ise kendisine karşı yöneltilen eleştirileri reddederek, ülkede hak ve özgürlükler konusunda anayasa ve kanunlara saygı duyulduğunu tekrarlıyor.