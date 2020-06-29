Mısır Ulusal Koalisyonu: Mursi'den sonra Mısır zirveden dibe düştü - Son Dakika

Mısır Ulusal Koalisyonu: Mursi'den sonra Mısır zirveden dibe düştü

Mısır Ulusal Koalisyonu, Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından ülkenin zirveden dibe düştüğünü bildirdi.

Mısır Ulusal Koalisyonu, Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından ülkenin zirveden dibe düştüğünü bildirdi.

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Yurt dışındaki Mısırlı muhaliflerin oluşturduğu Mısır Ulusal Koalisyonu, vefatının birinci yılı dolayısıyla "Mursi suikastının birinci yılında Mısır'ın iç ve dış krizleri" başlığıyla İstanbul'da bir konferans düzenledi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin anıldığı konferansta, darbeden sonra ülkenin içinde bulunduğu durum da ele alındı.

Mısırlı muhaliflerin katıldığı konferansın sonuç bildirisinde, "Mursi'nin darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının ardından Mısır zirveden dibe düştü." cümlesi kullanıldı.

"Şehit Cumhurbaşkanı döneminde Mısır halkı özgürdü. Özgürlük herkesin hakkıydı." denilen bildiride, "Bugün Mısır toplumunun tamamı esir alındı. Basın özgürlüğü yok, ifade özgürlüğü yok, siyasette özgürlük yok. İzzet, onur yok. Halkın kendi toprağında onurlu bir şekilde yaşama hakkı yok." ifadeleri kullanıldı.


Bildiride ayrıca "Eğer darbe yapılmasaydı, Mısır kendi tarım ürünlerini, ilaçlarını, silahlarını üretecekti. Bunlar şehit Cumhurbaşkanı'nın hedefiydi. Belki de darbe yapılmasına neden de bu hedeflerdi." ifadelerine yer verildi.


Mısır'da 30 Haziran 2012'de yemin ederek göreve başladıktan bir yıl sonra kendisinin atadığı, dönemin Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi liderliğindeki Askeri Konsey tarafından 3 Temmuz 2013'de darbe ile görevinden alınan Mursi, "Hapishaneler Baskını" olarak bilinen davada 16 Haziran 2015'te idam cezasına çarptırılmıştı.

İdam cezası dışında Mursi'ye, 2016'da "İttihadiyye olayları" davasında 20 yıl, 2017'de "Hamas adına casusluk" davasında 25 yıl ve 2018'de "Yargıya hakaret" davasında ise 3 yıl olmak üzere toplam 48 yıl hapis cezası verilmişti.


Mursi, hakkında verilen idam kararından tam 4 yıl bir gün sonra 17 Haziran 2019'da mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

Muhammed Mursi, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 21:25 Kaynak: AA

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