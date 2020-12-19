Mısır, Ürdün ve Filistin dışişleri bakanları Kahire'de bölgesel gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Mısır'ın başkenti Kahıire'de bir araya geldi.

Üç bakanın Tahrir Sarayı toplantısının ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, "Üç kardeş ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda daha da geliştirilmesi, bölgede güvelik ve istikrarın artırılması ve Arap dünyasının çıkarları doğrultusunda koordinasyon konuları ele alındı." ifadelerine yer verildi.

İlgili tarafları barış sürecine teşvik etmenin yöntemlerinin değerlendirildiğinin altı çizilen bildirgede, Filistin sorununun Arap dünyasının ana meselesi olduğuna vurgu yapıldı ve "Barışı sağlamanın tek yolu müzakeredir." denildi.