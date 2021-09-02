Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri arasında üçlü zirve başladı - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katıldığı üçlü zirve Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 21 Eylül'de yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Sisi, Kral 2. Abdullah ve Abbas'ın katıldığı üçlü zirve başkentte bulunan El İtihadiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başladı. Filistin medyası, zirvenin ortak çıkarları ilgilendiren çeşitli konularda yoğun istişare, koordinasyonu sürdürmek ve çeşitli forumlarda ve her düzeyde Filistin davasına destek konusunda sonraki adımları takip etmek için gerçekleştirileceğini aktardı.

Üçlü zirve öncesinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti. - KAHİRE