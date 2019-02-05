Son Dakika Haberleri: Mısır Uyruklu Şahsın İadesi

Mısır Uyruklu Şahsın İadesi

49 dakika önce

İstanbul Valiliği, Mısır uyruklu Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein'in ülkesine gönderilmesine ilişkin, işlemin incelenmesi ve soruşturulması için komisyon oluşturulduğunu, 8 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Mısır Uyruklu Şahsın İadesi, System.String[]
İstanbul Valiliği, Mısır uyruklu Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein'in ülkesine gönderilmesine ilişkin, işlemin incelenmesi ve soruşturulması için komisyon oluşturulduğunu, 8 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mısır uyruklu Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein adlı yabancı uyruklu şahsın ülkesine gönderilmesi işleminin incelenmesi ve soruşturulması için, Valiliğimizce Vali Yardımcısı başkanlığında bir komisyon görevlendirilmiştir. Yürütülecek inceleme ve soruşturmanın selameti bakımından görevli soruşturmacı teklifi uyarınca; Valilik Makamının onayı ile Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Pasaport Kontrol Büro Amirliği'nde görevli 8 polis memuru görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:45 Kaynak: AA

Mısır, Güncel
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