Mısır ve AB doğal gazda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı - Son Dakika
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Mısır ve AB doğal gazda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı

11.04.2022 05:01
Mısır ve AB doğal gazda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı

Mısır ve Avrupa Birliği'nin, doğal gaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Mısır ve Avrupa Birliği'nin, doğal gaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'yi ziyaret eden Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Mısır ile AB Komisyonu tarafından yayımlanan ortak bildiride, Rus gazına alternatif bulunması çerçevesinde doğal gaz alanında iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde anlaştıkları belirtildi.

Bildiride, "İki taraf, sıvılaştırılmış doğal gaz ve yeşil hidrojen arzı alanındaki iş birliğini artırma, Avrupa, Afrika ve Körfez ülkeleri arasındaki hidrojen ticaretini içeren Akdeniz Yeşil Hidrojen Ortaklığı'nı geliştirme konusunda da anlaştı" ifadeleri yer aldı.

Mevcut jeopolitik durumun etkisinin, iklim eylemi arzusunu geriletmemesi gerektiği ifade edilen bildiride, gelişmekte olan ülkelere sunulacak mali alanın daraltılmasına neden olmaması konusunda da müttefik kalındığı kaydedildi.

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Avrupa Birliği, Doğalgaz, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır ve AB doğal gazda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı - Son Dakika


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