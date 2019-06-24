Mısır ve ABD'den Abha Havaalanı saldırısına kınama
2 saat önce
Mısır ve ABD, Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha Havaalanı'na saldırısını kınadı.
Mısır
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
ve ABD, Husilerin Suudi Arabistan
'daki Abha Havaalanı'na saldırısını kınadı.
ABD'nin Rıyad Büyükelçisi John Abizaid yaptığı açıklamada, Husilerin Abha Havaalanı'na düzenlediği saldırıyı "korkakça" sözüyle nitelendirerek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, yaralıların en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.
Mısır Dışişleri Bakanlığı
da yaptığı açıklamayla, Husilerin düzenlediği saldırıyı kınadı. Açıklamada, Mısır hükümetinin Suudi Arabistan halkı ve hükümetinin istikrarı ve güvenliğine desteğinin tam olduğu ifade edildi.
Husilerin dün Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havaalanı'na düzenlediği saldırıda 1 Suriyeli hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. - RİYAD
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