Mısır ve ABD'den ortak hava tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır ve ABD'den ortak hava tatbikatı

05.07.2022 21:18
Mısır ve ABD'den ortak hava tatbikatı

Mısır ve ABD hava kuvvetleri, Mısır hava sahasında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ve ABD hava kuvvetleri, Mısır hava sahasında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ordusunun resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki hava üslerinden birinde Mısır ve ABD hava kuvvetlerine ait farklı modellerden oluşan çok amaçlı bir dizi savaş uçağının katılımıyla hava tatbikatı düzenlendiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında gece ve gündüz havada yakıt ikmali eğitiminin verildiği, operasyonel görevlere yönelik eğitim uçuşları gerçekleştirildiği ve karşılıklı bilgi alışverişini içeren bir dizi konferansın da organize edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu tatbikatın, Mısır ile ABD silahlı kuvvetleri arasındaki artan ortaklık ve askeri iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tatbikatın ne zaman yapıldığı ve süresine ilişkin ise net bir bilgi verilmedi.

YORUMLAR
500
New York'ta Roe V. Wade Kararının Bozulması Protesto Edildi New York'ta Roe V. Wade Kararının Bozulması Protesto Edildi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Facebook, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve ABD'den ortak hava tatbikatı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:15 Gözyaşları içinde boynuna sarılan kadına Meral Akşener: Çocuğu ben halledeceğim
21:03 Kadir Şeker'in babası oğlunun beraat etmesi gerektiğini söyleyerek isyan etti: Bir kadının çığlığına gitti
20:54 Beşiktaş, Wout Weghorst'u 1 sezonluk renklerine kattı!
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:52 Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 21:24:43. #1.13#
SON DAKİKA: Mısır ve ABD'den ortak hava tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement