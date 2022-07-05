Mısır ve ABD'den ortak hava tatbikatı

Mısır ve ABD hava kuvvetleri, Mısır hava sahasında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ordusunun resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki hava üslerinden birinde Mısır ve ABD hava kuvvetlerine ait farklı modellerden oluşan çok amaçlı bir dizi savaş uçağının katılımıyla hava tatbikatı düzenlendiği belirtildi.

Tatbikat kapsamında gece ve gündüz havada yakıt ikmali eğitiminin verildiği, operasyonel görevlere yönelik eğitim uçuşları gerçekleştirildiği ve karşılıklı bilgi alışverişini içeren bir dizi konferansın da organize edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu tatbikatın, Mısır ile ABD silahlı kuvvetleri arasındaki artan ortaklık ve askeri iş birliği çerçevesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Tatbikatın ne zaman yapıldığı ve süresine ilişkin ise net bir bilgi verilmedi.