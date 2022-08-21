BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'da - Son Dakika
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BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'da

21.08.2022 14:52
BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'da

Mısır ve BAE bayraklarından detay Al Nahyan'ın uçağının gelişi Al Nahyan'ın es-Sisi tarafından karşılanması Resmi karşılama töreni yapılması İkili görüşmeden detay EL DABAA - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere...

Mısır ve BAE bayraklarından detay

Al Nahyan'ın uçağının gelişi

Al Nahyan'ın es-Sisi tarafından karşılanması

Resmi karşılama töreni yapılması

İkili görüşmeden detay EL DABAA - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'nın El Dabaa kentinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Al- Alamein havaalanında resmi törenle karşılandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'da - Son Dakika
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