Mısır ve BAE bayraklarından detay
Al Nahyan'ın uçağının gelişi
Al Nahyan'ın es-Sisi tarafından karşılanması
Resmi karşılama töreni yapılması
İkili görüşmeden detay EL DABAA - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mısır'nın El Dabaa kentinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Al- Alamein havaalanında resmi törenle karşılandı.
Son Dakika › Güncel › BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır'da - Son Dakika