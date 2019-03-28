Mısır ve Bae Birçok Alanda İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında iskan, sulama, ticaret ve sanayi alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında iskan, sulama, ticaret ve sanayi alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.



Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, kamuoyuna duyurulmayan ziyareti kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.



Görüşmede iki ülke arasında iskan, sulama, ticaret ve sanayi alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.



Sisi ve Al Nahyan'ın Arap dünyasının maruz kaldığı tehditler karşısında koordinasyon ve istişareyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Arap devletlerinin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden tüm dış müdahalelerin reddedilmesi" konusunda ittifak sağlandığı kaydedildi.



Mısır resmi verilerine göre, karşılıklı ticaret hacmi 2018 itibarıyla 3 milyar dolara ulaşan Mısır ve BAE arasındaki ilişkiler "iyi" olarak nitelendiriliyor.



Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, daha önce duyurulmayan ve süresi belirtilmeyen ziyareti kapsamında bugün Mısır'ın İskenderiye şehrine gelmiş, burada Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılanmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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