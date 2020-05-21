Mısır ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 696'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 237'ye yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 774 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 696'ya, vaka sayısının da 15 bin 3'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 4 bin 217 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi.

Öte yandan BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybının 237'ye yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde yapılan son testlerden 894'ünün pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 26 bin 898'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, virüse yakalananlardan 755'inin daha iyileşmesiyle hastalığı yenen kişi sayısının 12 bin 755 olduğu aktarıldı.