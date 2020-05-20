Mısır ve BAE'nin "Hafter'den desteğini çekmeye hazırlandığı" iddiası - Son Dakika

Mısır ve BAE'nin "Hafter'den desteğini çekmeye hazırlandığı" iddiası

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in önde gelen iki yabancı destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın, Libya hükümetinin ülke içindeki askeri başarılarının ardından "Hafter'den desteğini çekmeye hazırlandığı" ileri sürüldü.

Mısır ve BAE'nin

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in önde gelen iki yabancı destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın, Libya hükümetinin ülke içindeki askeri başarılarının ardından "Hafter'den desteğini çekmeye hazırlandığı" ileri sürüldü.

Mısır merkezli "Mada Masr" internet sitesinin Mısırlı ve Libyalı yetkililere dayandırdığı haberde, Abu Dabi ve Kahire'nin, Trablus'u ele geçirmek için bir yıldan uzun süredir yürüttüğü savaşta başarısız olan Hafter'in yerine Libya içinde yeni aktör arayışına girdiği iddia edildi.

Hafter'e yakın, adı açıklanmayan bir siyasi kaynağa göre, BAE ve Mısır'ın Hafter'in "artık işinin bittiğine" karar verdiği aktarıldı.

Haberde, Libya ordusunun pazartesi günü stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ciddi bir direnişle karşılaşmadan Hafter milislerinden temizlemesinin söz konusu iki ülkenin bu kararında etkili olduğuna dikkati çekildi.

"Artık kimse yeniden bahislerini Hafter'den yana oynayamaz"

Adının gizli kalması şartıyla söz konusu internet sitesine demeç veren Mısırlı bir yetkili, "Bugün sorulması gereken soru, buraya kadar Hafter'i destekleyen Mısır-BAE-Fransa ittifakının, Hafter'in yenilgisi çerçevesinde bir sonraki adımları konusunda ne yönde bir karar vereceğidir. Artık kimse yeniden bahislerini Hafter'den yana oynayamaz." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, BAE yönetiminin, Mısır'a danıştıktan sonra İngiltere'ye, Hafter müttefiği Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in duyurduğu siyasi çözüm yol haritasını desteklemek için devreye girmesi çağrısı yaptı.

Bu kapsamda "önceden Hafter'in güçlü bir destekçisi olan Salih'in, şimdi darbeci generale karşı siyasi arenada kendisi için daha büyük rol istediği" ifade edildi.

Libya'da "son dönemde siyasi ve askeri açıdan yeni bir gerçekliğin meydana geldiği" tespitinde bulunulan haberde, Abu Dabi yönetiminin de Mısır ve Rusya tarafından desteklenen Salih'e yaklaşmayı düşündüğü görüşüne yer verildi.

"BAE, askeri ve stratejik açıdan Türkiye ile boy ölçüşemez"

İnternet sitesine konuşan Hollanda merkezli Clingendael Enstitüsü Uzmanı Celal Harşavi, "2020 baharı, BAE'nin Trablus'a yönelik saldırılarında Hafter'i koruyacak askeri ve diplomatik etki gösteremediğini ortaya koydu. BAE, askeri ve stratejik açıdan NATO üyesi Türkiye ile boy ölçüşemez ." değerlendirmesini yaptı.

Hafter'in ülke içindeki müttefik kaybı

Hafter'e bağlı Bingazi'nin doğusundaki silahlı güçlere yakın bir kaynağın aktardığına göre, Hafter'e verilen halk desteği tükenmeye başlarken, ülkenin doğusundaki federalist akımlar da darbeci generalin savaş çabalarına desteği kesmek için aralarındaki görüşmeleri artırdı.

Mısır'dan Hafter'e karşı alternatif arayışı

Öte yandan haberde, Mısır için önceliğin, Libya ile sınır güvenliğini korumak olduğu ve Kahire yönetiminin temelde Hafter'e verdiği desteğin Libya'nın doğusunda konuşlanmış Hafter'i Mısır'ın güvenliği için kilit rolde görmesinden kaynaklandığı paylaşıldı.

Libya hükümetinden üst düzey bir yetkilinin, "Trablus hükümetinin, Hafter'e verdiği destekten vazgeçmesi için Mısır'ın alacağı her tavra açık olduğunu" belirterek "Kahire yönetiminin Hafter'den vazgeçmesine yeşil ışık yaktığını" söylediği aktarıldı.

Söz konusu yetkili, Mısır ile Libya arasındaki ortak tarih ve sınır düşünüldüğünde, Trablus'taki hükümetin, "Libya'da ve bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda Mısır'ın rolünü anladığını" ifade etti.

Ayrıca Mısır'ın, son haftalarda Hafter dışında alternatiflere elini uzatmaya başladığı kaydedildi.

Haberde, Libyalı siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre, "Mısır'ın, Hafter'in gözünden düştüğü söylenen sözde Libya Ulusal Ordusunun Genel Kurmay Başkanı Abdulrazik el-Nazuri ile iletişim kanalı açtığı ve bu iletişimin ardından Hafter'e yakın isimlerin, Nazuri'yi ihanetle suçlamaya başladığı" ileri sürüldü.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in, başkenti ele geçirmek için Nisan 2019'da komutasındaki milislere saldırı emri vermesinin ardından, "Arap Baharı" sonrası istikrar arayışındaki petrol zengini Libya, bir şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libya hükümeti, uzun süre savunmada bekledikten sonra Türkiye ile imzaladığı güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasından aldığı destekle 25 Mart'ta sivilleri korumak amacıyla Barış Fırtınası Harekatı başlattıklarını duyurmuştu.

Libya ordusu, kısa süre içinde milislere karşı birçok başarı elde etmiş 13 Nisan'da Trablus'tan Tunus sınırına kadar uzanan 3 bin kilometrekare alanı milislerden arındırdığını duyurmuştu.

Hafter milisleri yaşadıkları yenilgilerin ardından başkentteki sivil yerleşim bölgelerine yüzlerce roket ve top mermisiyle saldırı düzenlemiş, sadece bu ay içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'tan fazla sivil Hafter milislerinin bombardımanında hayatını kaybetmişti.

Ülkenin batısındaki 50 kilometrekare alana kurulu stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü pazartesi günü Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusu, üssün yaklaşık 60 kilometre güneyinde Tunus sınırı yakınlarındaki iki beldeyi de milislerden arındırdığını açıklamıştı.

Halife Hafter, Trablus, Kahire, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 10:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır ve BAE'nin 'Hafter'den desteğini çekmeye hazırlandığı' iddiası - Son Dakika

Son Dakika

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor         
15:58
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim         
15:56
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı         
15:44
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders yardım maçında karşı karşıya gelecek Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders yardım maçında karşı karşıya gelecek         
15:39
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu         
15:35
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı         
15:29
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı         
15:07
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum         
14:57
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir         
14:53
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak         
14:47
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti         
14:40
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi         
14:14
Hasan Şaş, Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı         
14:01
Yılda 1 milyona yakın kazanıyordu! Dizi oyuncusu Lucy Fallon, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Yılda 1 milyona yakın kazanıyordu! Dizi oyuncusu Lucy Fallon, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı         
13:28
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı         
13:24
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı         
13:12
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi         
13:12
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı         
13:05
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi         
12:55
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı         
12:54
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek         
12:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz         
12:43
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi         
12:40
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor         
12:35
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı         
12:34
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti         
12:26
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı         
12:15
Anadolu insanının bitmek bilmeyen efsaneleşmiş korkusu: Alakarısı Anadolu insanının bitmek bilmeyen efsaneleşmiş korkusu: Alakarısı         
12:13
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 16:17:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır ve BAE'nin "Hafter'den desteğini çekmeye hazırlandığı" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]