Mısır ve Cezayir'den Ukrayna'daki vatandaşlarına "evlerinizde kalın" çağrısı - Son Dakika
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Mısır ve Cezayir'den Ukrayna'daki vatandaşlarına "evlerinizde kalın" çağrısı

24.02.2022 14:11
Mısır ve Cezayir'den Ukrayna'daki vatandaşlarına "evlerinizde kalın" çağrısı

Cezayir ve Mısır, Ukrayna'daki vatandaşlarına "evlerinde kalmaları" çağrısı yaptı.

Cezayir ve Mısır, Ukrayna'daki vatandaşlarına "evlerinde kalmaları" çağrısı yaptı.

Cezayir'in Kiev Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki tehlikeli güvenlik gelişmeleri ve sıkı yönetim göz önüne alındığında ülkede bulunan Cezayir vatandaşlarının Ukrayna makamlarının talimatlarına uymaları gerektiği belirtildi.

Büyükelçilik, bu talimatların başında "evde kalma ve gerekli olmadıkça bir yerden başka yere geçmemenin" yer aldığını vurguladı.

Mısır'ın Kiev Büyükelçiliği de yaptığı açıklamada vatandaşlarına, durum istikrara kavuşana kadar evlerinden çıkmamaları, kimlik belgelerini muhafaza etmeleri ve Ukrayna makamlarının talimatlarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

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Cezayir, Ukrayna, Mısır, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır ve Cezayir'den Ukrayna'daki vatandaşlarına 'evlerinizde kalın' çağrısı - Son Dakika


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