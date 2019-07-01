Son Dakika Haberleri: Mısır ve Fas Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
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Mısır ve Fas Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

1 saat önce

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Fas Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.

Mısır ve Fas Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü, System.String[]
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Fas Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şükri resmi ziyaret kapsamında Mısır'a gelen Fas Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Burita ile başkent Kahire'de görüştü.
Şükri ve Burita arasındaki görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve uluslararası konular ele alındı.
Bakan Burita'nın ayrıca, Fas Kralı 6'ncı Hasan tarafından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye gönderilen mektubu, Mısırlı mevkidaşına ilettiği kaydedildi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası tanıtım filminde, Fas haritasında Batı Sahra'nın yer almaması nedeniyle iki ülke arasında kriz çıkmış, ardından Mısır yönetimi Fas'tan özür dilemişti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:33 Kaynak: AA
Kahire, Mısır, Fas, Güncel
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