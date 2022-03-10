Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı - Son Dakika

Mısır, Fransa ile Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı düzenlediklerini duyurdu.

Ordu tarafından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlandı.

Mısır ve Fransa deniz kuvvetlerinin, Kızıldeniz'de tatbikat yaptığı ifade edilen açıklamada, tatbikata, Mısır fırkateynleri, "Mistral" tipi Fransız helikopter gemisi ile yine Fransız fırkateyni COURBET'in katıldığı aktarıldı.

Tatbikatın bir dizi deniz muharebe faaliyeti içerdiği kaydedilen açıklamada, süresine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

Mısır ve Fransa, 18 Kasım 2021 ve 22 Ocak 2022'de de Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.