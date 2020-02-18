Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı - Son Dakika

Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı

7 saat önce

Mısır ordusu, Fransa ile Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak hava tatbikatı düzenlediklerini duyurdu.

Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı, System.String[]

Mısır ordusu, Fransa ile Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak hava tatbikatı düzenlediklerini duyurdu.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır ve Fransız hava kuvvetlerinden askerlerin katılımıyla Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak hava tatbikatı düzenlendiğini belirtti.

Rifai, tatbikatın Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Akdeniz'de bulunduğu sırada Rafale ve F-16 savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Sözcü Rifai, tatbikat çerçevesinde Mısır kara suları içinde ve dışında arama-kurtarma operasyonunun yanı sıra savunma, denizdeki hedefe saldırı ve havada yakıt ikmali uygulamaları yapıldığını kaydetti.

Tatbikatın ne zaman başlayıp ne zaman bittiğine dair bilgi verilmedi.

Akdeniz, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir
Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı Kerkük'te silahlı saldırı: 4 ölü, 2 yaralı Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 05:14:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]