Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı - Son Dakika

Mısır ordusu, Fransa ile Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak hava tatbikatı düzenlediklerini duyurdu.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır ve Fransız hava kuvvetlerinden askerlerin katılımıyla Akdeniz ve Kızıldeniz'de ortak hava tatbikatı düzenlendiğini belirtti.

Rifai, tatbikatın Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ün Akdeniz'de bulunduğu sırada Rafale ve F-16 savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Sözcü Rifai, tatbikat çerçevesinde Mısır kara suları içinde ve dışında arama-kurtarma operasyonunun yanı sıra savunma, denizdeki hedefe saldırı ve havada yakıt ikmali uygulamaları yapıldığını kaydetti.

Tatbikatın ne zaman başlayıp ne zaman bittiğine dair bilgi verilmedi.