Mısır ve Fransa ortak hava tatbikatı yaptı - Son Dakika

Mısır ve Fransa hava kuvvetleri orta takibat gerçekleştirdi.

Mısır basınında yer alan habere göre, iki ülke hava kuvvetlerine ait yüksek donanımlı uçakların katılımıyla gerçekleştirilen hava operasyonu tamamlandı.

Mısır hava sahasında düzenlenen tatbikata Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Abbas Hilmi ve diğer rütbelilerin yanı sıra, Fransa Hava Kuvvetleri'nin üst düzey komutanların da katıldığı kaydedildi.

Başlangıç tarihi ile ilgili net bilgiye yer verilmeyen tatbikatın, Mısır ve Fransa hava kuvvetleri arasındaki ikili iş birliğinin arttırılması, iki ülkenin ortak menfaatlerini hedefiyle bölgede hava güvenliği ve istikrarının sağlanması kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi.

Mısır ve Fransa arasındaki son hava tatbikatı 18 Şubat 2020'de yapılmıştı.